Более одного миллиона россиян записались на электронное голосование

Более 1 млн россиян через портал «Госуслуги» подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих в сентябре выборах Госдумы. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ, передает RT.

В ведомстве уточнили, что федеральная платформа ДЭГ будет доступна жителям 32 регионов страны, а ежедневно на портале регистрируется в среднем более 100 тысяч обращений. Лидером по количеству заявок стала Московская область, где их число превысило 175 тысяч. В число наиболее активных регионов также вошли Ростовская область с показателем 129,8 тысячи и Алтайский край — 117,8 тысячи. Заметную активность проявили жители Свердловской области и Чувашской Республики, подавшие 73,4 тысячи и 60,7 тысячи заявлений соответственно.

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Оставить заявку на участие в онлайн-голосовании можно до 23:59 по московскому времени 14 сентября включительно, при этом у граждан есть возможность отозвать свое обращение в этот же срок. Само дистанционное электронное голосование пройдет в период с 18 по 20 сентября.

Исполнить свой конституционный долг очно можно будет не только в России: за рубежом откроют 319 участков для голосования на выборах в Госдуму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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