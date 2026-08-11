Более одного миллиона россиян записались на электронное голосование

Более 1 млн россиян через портал «Госуслуги» подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих в сентябре выборах Госдумы. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития РФ, передает RT.

В ведомстве уточнили, что федеральная платформа ДЭГ будет доступна жителям 32 регионов страны, а ежедневно на портале регистрируется в среднем более 100 тысяч обращений. Лидером по количеству заявок стала Московская область, где их число превысило 175 тысяч. В число наиболее активных регионов также вошли Ростовская область с показателем 129,8 тысячи и Алтайский край — 117,8 тысячи. Заметную активность проявили жители Свердловской области и Чувашской Республики, подавшие 73,4 тысячи и 60,7 тысячи заявлений соответственно.