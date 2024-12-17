СМИ: Актер Брэд Питт отказался от алкоголя ради общения с детьми
Голливудский актер Брэд Питт отказался от алкоголя для того, чтобы помириться с детьми. Об этом сообщило издание Radar Online со ссылкой на источник из окружения звезд.
«После разрыва восемь лет назад его отношения с детьми так и не восстановились. Это был очень трудный путь, но Брэд не сдается – он хочет спасти свою семью», – сказал он.
Источник в том числе рассказал, что после расставания с актрисой Анджелиной Джоли Питт «попытался доказать детям, что работал над собой». Отмечается, что Брэд Питт ходил на терапию, всячески пытался загладить свою вину и прекратил употреблять алкоголь. Указывается, что сегодня артист «молится о рождественском чуде» и надеется на то, что общение с детьми восстановится.
Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем расставании в 2016 году после якобы бурной ссоры в самолете, в результате которой актриса и двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. Их развод был официально завершен только в 2019 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru