СМИ: Актер Брэд Питт отказался от алкоголя ради общения с детьми

Голливудский актер Брэд Питт отказался от алкоголя для того, чтобы помириться с детьми. Об этом сообщило издание Radar Online со ссылкой на источник из окружения звезд.

«После разрыва восемь лет назад его отношения с детьми так и не восстановились. Это был очень трудный путь, но Брэд не сдается – он хочет спасти свою семью», – сказал он.