Эксперт назвала привычки, которые мешают получить повышение на работе
Многие сотрудники годами не получают повышение вовсе не из-за нехватки профессиональных навыков, а из-за специфических рабочих привычек. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала бизнес-консультант Елена Гуцалова. По ее словам, такие паттерны поведения незаметно закрепляют за человеком роль рядового исполнителя.
Эксперт выделила «синдром идеального исполнителя» как одну из самых частых карьерных ловушек. Гуцалова подчеркнула, что дисциплинированность и своевременное выполнение задач являются лишь базовым гигиеническим минимумом, а не основанием для роста. Руководителям гораздо важнее способность сотрудника видеть риски, предлагать решения и брать на себя ответственность, выходящую за рамки должностной инструкции, заранее снимая часть проблем с начальства.
Серьезным тормозом для карьеры специалист назвала ошибки в коммуникации и неумение демонстрировать измеримые результаты своей работы. Вместо того чтобы пассивно ожидать, пока начальник сам заметит потенциал, сотруднику следует самостоятельно запрашивать обратную связь и фиксировать зоны роста.
Кроме того, негативное влияние оказывают постоянные запросы инструкций в сложных ситуациях, жалобы без конкретных предложений и привычка перекладывать ответственность, что лишь подтверждает неготовность человека к руководящим задачам.
Руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в беседе с НСН ранее рассказала, что привычка перерабатывать в офисе помогает людям заглушать неуверенность в себе, страхи и одиночество.
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