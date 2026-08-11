Эксперт назвала привычки, которые мешают получить повышение на работе

Многие сотрудники годами не получают повышение вовсе не из-за нехватки профессиональных навыков, а из-за специфических рабочих привычек. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала бизнес-консультант Елена Гуцалова. По ее словам, такие паттерны поведения незаметно закрепляют за человеком роль рядового исполнителя.

Эксперт выделила «синдром идеального исполнителя» как одну из самых частых карьерных ловушек. Гуцалова подчеркнула, что дисциплинированность и своевременное выполнение задач являются лишь базовым гигиеническим минимумом, а не основанием для роста. Руководителям гораздо важнее способность сотрудника видеть риски, предлагать решения и брать на себя ответственность, выходящую за рамки должностной инструкции, заранее снимая часть проблем с начальства.