Эксперт раскрыла правила безопасного консервирования на зиму

Чтобы домашние заготовки не стали причиной серьезного отравления, необходимо строго соблюдать базовые правила пищевой безопасности. О том, как правильно и безопасно закатывать соления на зиму, в беседе с «Лентой.ру» рассказала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

Эксперт подчеркнула, что ключевым этапом является грамотная подготовка тары. Банки должны быть идеально чистыми, без сколов, трещин и следов ржавчины. Перед консервированием их нужно тщательно вымыть с использованием моющего средства или соды в теплой воде и хорошо ополоснуть, а крышки разрешается применять исключительно новые.