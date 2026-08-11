Эксперт раскрыла правила безопасного консервирования на зиму

Чтобы домашние заготовки не стали причиной серьезного отравления, необходимо строго соблюдать базовые правила пищевой безопасности. О том, как правильно и безопасно закатывать соления на зиму, в беседе с «Лентой.ру» рассказала руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

Эксперт подчеркнула, что ключевым этапом является грамотная подготовка тары. Банки должны быть идеально чистыми, без сколов, трещин и следов ржавчины. Перед консервированием их нужно тщательно вымыть с использованием моющего средства или соды в теплой воде и хорошо ополоснуть, а крышки разрешается применять исключительно новые.

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Для стерилизации банок специалист рекомендует использовать пар или кипящую воду. Во втором случае на дно кастрюли лучше постелить ткань для сохранности стекла, а воду нагревать постепенно, чтобы тара не треснула от резкого перепада температур. Также допускается обработка в духовке или микроволновой печи при условии отсутствия на банке металлических элементов.

Крышки можно стерилизовать отдельно или обрабатывать паром от горячего рассола прямо в процессе наполнения банок. После закатки Анищенкова советует обязательно убедиться в полной герметичности: для этого банку следует перевернуть вверх дном и проверить, плотно ли прилегает крышка и нет ли случайных подтеков.

Специалисты Роспотребнадзора ранее рассказали о профилактике ботулизма летом, что особо актуально из-за употребления неправильно законсервированных продуктов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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