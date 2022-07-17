Сомнолог рассказал о качестве сна у переболевших COVID-19

По словам ученого бессонница возникает не сразу, а через три-шесть месяцев после перенесенного заболевания.

«Распространенность бессонницы увеличивается спустя три, особенно шесть месяцев после перенесенного ковида. Мы сейчас работаем над механизмом, нам основные причины уже понятны, мы пытаемся эту ситуацию устранить», — отметил Калинкин.

Ранее врач-сомнолог Елена Царева назвала в числе первой причины возникновения бессонницынепосредственное влияние коронавируса нового типа на нервную систему. При COVID-19 не исключается поражение определенных зон мозга, в том числе связанных со сном.

