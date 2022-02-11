Названы причины бессонницы у переболевших коронавирусом

По её словам, проблемы со сном длятся от трех месяцев до полугода, и специфического лечения пока нет. Избавление от бессонницы будет зависеть от ряда факторов. В первую очередь — от того, как быстро пациент восстановит эмоциональное состояние и восполнит отданные на борьбу с COVID-19 ресурсы.

Первая причина возникновения бессонницы — непосредственное влияние коронавируса нового типа на нервную систему. При COVID-19 не исключается поражение определенных зон мозга, в том числе связанных со сном.

Также можете дать о себе знать и депрессия, возникшая на фоне самоизоляции.

Напомним, коронавирус временно снижает уровень мужских гормонов у перенесшего заболевание, однако после выздоровления показатели возвращаются к норме.

