«Антиковидный сон». Сомнолог рассказал, как во сне бороться с COVID-19

«Во время сна формируется иммунитет. Поэтому если человек хронически недосыпает, это мешает формированию иммунитета после прививки, после заболевания или контакта с больными COVID-19. Сейчас особенно важно, чтобы люди высыпались», - сказал Ковальзон.

При этом он отметил, что нет универсального для всех времени для «высыпания». Кому то, как Далай-ламе, может требоваться на сон 9 часов, а другим хватает и 6 часов.

«Все люди разные. Как говорится, «что для русского здорово, немцу смерть», и это действительно так. Есть какие-то факторы, которые одни переживают совершенно безболезненно, а другие могут помереть. Разброс колоссальный и нельзя всех мерить на один аршин. В среднем считается, что надо спать по 8 часов. Но мы спим «циклами», один цикл длится полтора часа, пять циклов за ночь считаются нормой. Но это в среднем, а есть довольно много людей, которым пяти циклов не хватает, им нужно шесть. Они спят по 9 часов и даже чуть больше, для них это норма, а если их ограничивать, начинается недосып. При этом очень много счастливчиков, которым достаточно и четырех циклов. Это связано с генетическими факторами. Каждый человек узнает свою норму на основе жизненного опыта. При этом «лишнего» сна не бывает, сколько вам положено, столько и отоспитесь», - отметил председатель правления Национального сомнологического общества.

Он опроверг информацию о том, что женщинам необходимо больше сна, чем мужчинам, а также дал совет тем, кто любит спать днем.

«Одни говорят, что полчаса дневного сна восстанавливают самочувствие, работоспособность, они чувствуют бодрость, а некоторые, если днем заснули, совершенно разбитые. Единственный совет тем, кто спит днем и кому это нравится, не спать больше 45 минут, иначе собьется ритм и вечером будет трудно заснуть», - сказал Ковальзон.

При этом он признал, что ученые пока не придумали, как победить бессонницу.