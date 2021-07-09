«Антиковидный сон». Сомнолог рассказал, как во сне бороться с COVID-19
Кому-то, как Далай-ламе, может требоваться на сон 9 часов, а иным хватает и 6 часов, сказал НСН Владимир Ковальзон.
Россиянам не обязательно брать пример с Далай-ламы, который спит по 9 часов в день, однако сон очень важен в борьбе с коронавирусом, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.
Ранее Далай-лама, которому несколько дней назад исполнилось 86 лет, рассказал, что каждую ночь спит очень спокойно и глубоко по 9 часов, и это имеет для него большое значение.
«Во время сна формируется иммунитет. Поэтому если человек хронически недосыпает, это мешает формированию иммунитета после прививки, после заболевания или контакта с больными COVID-19. Сейчас особенно важно, чтобы люди высыпались», - сказал Ковальзон.
При этом он отметил, что нет универсального для всех времени для «высыпания». Кому то, как Далай-ламе, может требоваться на сон 9 часов, а другим хватает и 6 часов.
«Все люди разные. Как говорится, «что для русского здорово, немцу смерть», и это действительно так. Есть какие-то факторы, которые одни переживают совершенно безболезненно, а другие могут помереть. Разброс колоссальный и нельзя всех мерить на один аршин. В среднем считается, что надо спать по 8 часов. Но мы спим «циклами», один цикл длится полтора часа, пять циклов за ночь считаются нормой. Но это в среднем, а есть довольно много людей, которым пяти циклов не хватает, им нужно шесть. Они спят по 9 часов и даже чуть больше, для них это норма, а если их ограничивать, начинается недосып. При этом очень много счастливчиков, которым достаточно и четырех циклов. Это связано с генетическими факторами. Каждый человек узнает свою норму на основе жизненного опыта. При этом «лишнего» сна не бывает, сколько вам положено, столько и отоспитесь», - отметил председатель правления Национального сомнологического общества.
Он опроверг информацию о том, что женщинам необходимо больше сна, чем мужчинам, а также дал совет тем, кто любит спать днем.
«Одни говорят, что полчаса дневного сна восстанавливают самочувствие, работоспособность, они чувствуют бодрость, а некоторые, если днем заснули, совершенно разбитые. Единственный совет тем, кто спит днем и кому это нравится, не спать больше 45 минут, иначе собьется ритм и вечером будет трудно заснуть», - сказал Ковальзон.
При этом он признал, что ученые пока не придумали, как победить бессонницу.
«Побороть бессонницу практически невозможно. До сих пор нет средств, которые могли бы эффективно и безвредно устанавливать сон, над этим работает мировая медицина, но не очень эффективно. Как избежать бессонницы? Должно быть прохладно в спальне, отсутствие физических нагрузок перед сном. За 2-3 часа до наступления сна не надо пялиться в телевизор, не работать с компьютером, плюс режим. Если человек приучил себя в определенное время ложиться и вставать, ему будет легче. Многие старики считают, что они мало спят, а надо иметь ввиду, что с возрастом потребность во сне уменьшается, там где молодому нужно пять циклов, старику достаточно четырех. Он рано утром просыпается, не спит и думает, что у него бессонница, а на самом деле он свое отоспал. Поэтому просто нужно адаптировать свой ритм жизни к новым возрастным потребностям», - заключил собеседник НСН.
Далай-лама XIV Тэнцзин Гьямцхо, пообещавший прожить больше 110 лет, ранее рассказал, что полноценный сон входит в число ключевых факторов для поддержания здоровья.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- На Каннском фестивале прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего
- СМИ: Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию в Афганистане
- Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм возле Кабула
- Власти Британии отменят карантин для привитых туристов
- На прогулочном судне в Анапе произошел взрыв газа
- Телеграм следит за шампанским, талибами и геями
- В посольстве США в Москве с 1 августа останутся 120 сотрудников
- ФМБА России завершило доклинические испытания вакцины от COVID-19
- Попова: Привитые не распространяют коронавирус
- Блогера Mellstroy приговорили к полугоду исправительных работ за избиение девушки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru