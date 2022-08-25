Сократят под шумок: Профсоюз медиков опасается ухудшения качества скорой помощи
Руководитель профсоюза медиков «Действие» рассказал в эфире НСН, что на фоне объединения «скорой» и медицины катастроф число бригад сократят, а пациенты не дождутся помощи.
При объединении системы скорой медпомощи и медицины катастроф регионы столкнутся с нехваткой бригад медиков, а время приезда к пациенту вырастет, рассказал руководитель профсоюза медиков «Действие» Андрей Коновал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
О слиянии структур говорится в разработанном Минздравом проекте положения об организации оказания скорой медицинской помощи, сообщает «Парламентская газета». В нем также отмечается, что число выездных бригад будут формировать по новым нормативам, а скорая должна будет приехать к пациенту в течение 20 минут для оказания экстренной помощи в случае угрозы жизни и не позднее чем через два часа — для неотложной в случае обострения заболеваний.
«Это огромный шаг вперед, потому что из разряда рекомендаций число бригад становится нормативом, который обязательно должен соблюдаться в регионе. Установка на объединение служб скорой помощи в рамках субъекта федерации идет уже не первый год, а в ряде регионов она даже реализована, в том числе путем объединения с медициной катастроф. Это правильный подход: и то, и другое экстренная помощь, необходимо плотное взаимодействие и координация из одного управленческого центра», - отметил Коновал.
При этом руководитель профсоюза медиков опасается, что на фоне объединения структур, оптимизации произойдет сокращение штата и регионы столкнутся с нехваткой бригад «скорой».
«В этой идее нет ничего плохого, если бы не одно «но». На примере Смоленской области мы видим, что чиновники, власти пользуются этой концепцией для того, чтобы фактически узаконить нехватку бригад, под шумок этого объединения сократив установленную численность сотрудников в штатных расписаниях. Сейчас бригад в 1,5 раза меньше, чем в нормативах. Это на фоне по-новому выстроенной системы маршрутизации: когда по нормативам три бригады на район, две из них повезли сложных пациентов в региональные или межрайонные медицинские центры за 50, 100 или 200 километров, то останется одна бригада на район. А если у вас произошло масштабное ДТП не с одной жертвой или поступили одновременные вызовы из разных районов, то послать будет некого. Когда идет процесс объединения, чиновники полагают, что так они сэкономят. Раз единая служба – можно перебрасывать из одного района в другой, сокращать число ставок и бригад. На самом деле, уверяю вас, что перекидывать некого будет», - опасается Коновал.
Он напомнил, что всегда одна бригада медиков должна находиться на станции в режиме ожидания.
«Бригады мотаются и так без заезда на подстанцию, чтобы отдохнуть. Правильная организация скорой помощи – это когда всегда есть свободная бригада на выезд. Она должна быть в режиме ожидания», - отметил собеседник НСН.
По словам Коновала, упадет и время доезда медиков до пациентов.
«Чаще всего у нас отчитываются, что в среднее время доездов укладываются в выездной норматив. Этот показатель после объединения ухудшится. Сейчас по указке начальства диспетчеры нередко вносят в базу данных время вызова не в момент поступления звонка, а позже – когда они уже готовы его передать освободившейся бригаде. Так что погрешность в статистике в десятки процентов», - считает глава профсоюза «Дествие».
Ранее заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Фархад Навзади рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в Москве тестируют новые возможности для улучшения экстренной помощи, уже применяется принцип «врач – к пациенту», когда человеку не нужно перемещаться по стационару.
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