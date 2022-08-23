«Врач – к пациенту»: Москва переходит на новый стандарт экстренной медпомощи

В Москве тестируют новые возможности для улучшения экстренной помощи, уже применяется принцип «врач – к пациенту», когда человеку не нужно перемещаться по стационару. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточке НСН» рассказал заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Фархад Навзади.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи. Он отметил, что для обучения команд международному опыту и новому стандарту был создан уникальный полигон по экстренной помощи.



«Институт Склифосовского всегда одним из первых тестирует новые возможности для улучшения экстренной помощи. Например, мы уже применяем принцип «врач – к пациенту», который улучшил, конечно же, общую работу стационара, ускорил процесс диагностики, повысил уровень удовлетворенности пациентов. Новый стандарт - это прежде всего четкий алгоритм действий каждого медицинского работника скоропомощного комплекса, от входа в приемное отделение, вертолетной площадки и до гибридной операционной. По большому счету, это план действий для всего медперсонала больницы», - рассказал Навзади.

Он также рассказал, что будут внедрены и другие принципы, которые призваны повысить качество, скорость и эффективность оказания медицинской помощи.