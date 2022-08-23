«Врач – к пациенту»: Москва переходит на новый стандарт экстренной медпомощи

Заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского отметил, что в центре уже используется принцип «врач – к пациенту», когда человеку не нужно перемещаться по стационару.

В Москве тестируют новые возможности для улучшения экстренной помощи, уже применяется принцип «врач – к пациенту», когда человеку не нужно перемещаться по стационару. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточке НСН» рассказал заместитель главного врача по ургентной помощи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Фархад Навзади.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи. Он отметил, что для обучения команд международному опыту и новому стандарту был создан уникальный полигон по экстренной помощи.

«Институт Склифосовского всегда одним из первых тестирует новые возможности для улучшения экстренной помощи. Например, мы уже применяем принцип «врач – к пациенту», который улучшил, конечно же, общую работу стационара, ускорил процесс диагностики, повысил уровень удовлетворенности пациентов. Новый стандарт - это прежде всего четкий алгоритм действий каждого медицинского работника скоропомощного комплекса, от входа в приемное отделение, вертолетной площадки и до гибридной операционной. По большому счету, это план действий для всего медперсонала больницы», - рассказал Навзади.

Он также рассказал, что будут внедрены и другие принципы, которые призваны повысить качество, скорость и эффективность оказания медицинской помощи.

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«Все манипуляции проводятся непосредственно у больничной койки, пациент не перемещается по стационару. Также будет применяться принцип распределения пациентов по функциональным зонам в зависимости от тяжести состояния («красная», «желтая» и «зеленая» зоны). Кроме того, новый ССК будет оборудован суперсовременным медицинским оборудованием», - добавил врач.

При этом новые принципы функционирования будут направлены не только на качество лечения, но и на комфортное пребывание в больнице в целом, пояснил Навзади.

«Зачастую пребывание в больнице может вызывать у человека стресс. Чтобы помочь людям в такой сложной ситуации, в новом стандарте всё основано на принципах пациентоориентированности. Впервые вместе с медиками будут работать социальные координаторы, которые смогут помочь с решением немедицинских проблем пациентам и их родственникам. Например, будут созданы специальные кабинеты психологической поддержки. Вместе с тем, наша главная задача – это, конечно, убрать боль, с которой человек к нам приходит», - резюмировал собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве ежегодно госпитализируют около 1,4 млн человек, миллион из них привозит скорая помощь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдравоохранениеМоскваСкорая Помощь
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