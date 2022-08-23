Собянин: Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи
Москва готовится к переходу на новый стандарт экстренной медицинской помощи, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом градоначальник рассказал во время визита на новый медицинский объект, открывшийся в одном из корпусов резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре «Сокольники».
«Мы уже несколько лет работаем над новым стандартом оказания экстренной помощи. Отдельно эксперименты проводились в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в других больницах. На основании этого опыта, лучшего международного опыта, мы выработали стандарт оказания экстренной помощи в наших клиниках. Более того, в следующем году в ведущих больницах Москвы - в шести больницах - будут введены новые скоропомощные корпуса, современные, оснащенные всем необходимым для экстренной помощи», — сообщил Собянин.
Мэр отметил, что для обучения команд международному опыту и новому стандарту был создан уникальный полигон по экстренной помощи, чтобы специалисты полностью отточили взаимодействие и внимательное отношение к пациентам.
Собянин подчеркнул, что в Москве ежегодно госпитализируют около 1,4 млн человек, миллион из них привозит скорая помощь.
«Поэтому от того, как будет оказана экстренная помощь, а это происходит в приемных отделениях больницы, во многом зависит здоровье, жизнь пациентов - большинства пациентов», — отметил мэр.
По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, реализация программы улучшения экстренной помощи будет проводиться в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ имени Буянова, ГКБ имени Вересаева, ГКБ №1 имени Пирогова. Скоропомощные комплексы станут полноценными стационарами с приемным отделением, операционными, реанимацией, тысячами единиц современного оборудования. В 2023-2024 годах будет введено более 600 суперсовременных коек, половина из них реанимационные.
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