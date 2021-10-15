«Обывательские страхи». Северинов опроверг влияние коронавируса на геном

Коронавирус не меняет и не может менять геном человека, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

«Это не означает, что вирусов, которые способны вставлять в наш геном свой генетический материал, не существует. Например, вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД, может это делать. А коронавирус этого не делает. У него просто нет необходимых для этого ферментов, они не закодированы в геноме этого вируса. Он так устроен, что стадии инфекции, на которой происходит вставка генетического материала вируса в геном зараженной клетки, не существует. Поэтому кроме обывательских страхов и городских легенд, научных данных о том, что это может быть, не существует», - отметил ученый.

Также он отметил, что на геном человека не способна повлиять ни одна из применяемых ныне вакцин от COVID-19.

«Ни одна из применяемых вакцин не способна изменить геном человека. В них или вообще нет генетического материала, как в случае «ЭпиВакКороны», или вирус убит, химической обработкой, как в случае с «КовиВак», или используется аденовирус, как в случае со «Спутником V». Аденовирус так устроен, что ни на одной стадии инфекции он способен внедрять свой геном в наш геном», - подчеркнул Северинов.