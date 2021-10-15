«Обывательские страхи». Северинов опроверг влияние коронавируса на геном
Ученый рассказал, что в отличие от ВИЧ коронавирус не способен вставлять свой генетический материал в геном человека.
Коронавирус не меняет и не может менять геном человека, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.
«Это не означает, что вирусов, которые способны вставлять в наш геном свой генетический материал, не существует. Например, вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД, может это делать. А коронавирус этого не делает. У него просто нет необходимых для этого ферментов, они не закодированы в геноме этого вируса. Он так устроен, что стадии инфекции, на которой происходит вставка генетического материала вируса в геном зараженной клетки, не существует. Поэтому кроме обывательских страхов и городских легенд, научных данных о том, что это может быть, не существует», - отметил ученый.
Также он отметил, что на геном человека не способна повлиять ни одна из применяемых ныне вакцин от COVID-19.
«Ни одна из применяемых вакцин не способна изменить геном человека. В них или вообще нет генетического материала, как в случае «ЭпиВакКороны», или вирус убит, химической обработкой, как в случае с «КовиВак», или используется аденовирус, как в случае со «Спутником V». Аденовирус так устроен, что ни на одной стадии инфекции он способен внедрять свой геном в наш геном», - подчеркнул Северинов.
Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), вирусолог Анча Баранова заявила, что самый плохой вариант развития пандемии коронавируса в России и мире с точки зрения эволюции — это селекция людей. Северинов пояснил, что, скорее всего, речь идет об эволюционных изменениях, которые могут произойти в результате пандемии.
«Возможно, под селекцией людей она понимает тот факт, что когда вирус распространяется по популяции и часть людей умирает, не оставив потомства, то есть не передав свои гены потомству. Если такое происходит, то у следующих поколений возникают качества, варианты генов, которые будут несколько отличаться от того, что было до заражения. Такое происходило много раз. Например, большая часть ныне живущих людей имеет генетические изменения, которые дают им способность переваривать молоко во взрослом возрасте. Еще несколько тысяч лет назад такого не было, коллективный геном человека изменился после распространения животноводства. И таких изменений в ходе нашей эволюции было много, в частности в ответ на многочисленные эпидемии. Мы все потомки “победителей”, которые выжили и передали свои гены потомству несмотря на многочисленные напасти», - пояснил заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН.
Ранее ученые из Великобритании рассказали о невосприимчивых к COVID-19 людях из-за наличия мутации гена OAS1.
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