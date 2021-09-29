Учёные из Великобритании рассказали о невосприимчивых к COVID-19 людях
Исследователи из Великобритании рассказали о невосприимчивых к коронавирусу людях. Причина этого кроется в особенностях их генетики. Речь идёт о наличии мутации гена OAS1 в человеческом организме.
Она помогает формировать естественный иммунитет к COVID-19, а еще – снижает тяжесть заболевания. Об этом пишет журнал Science.
Ученые узнали, что ген с мутацией отличается тем, что к его белку присоединена одна молекула жира, за счёт которой он реагирует на возбудитель COVID-19 и может послать «тревожные сигналы» иммунной системе.
Ранее врач рассказал о влиянии вакцинации на постковидный синдром. Прививка от коронавирусной инфекции может уменьшить негативное влияние постковидного синдрома или же полностью избавить от него. Об этом заявил врач-терапевт высшей категории, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в беседе с радио Sputnik.
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