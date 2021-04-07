Собянин рассказал о технологиях, которые помогли бороться с COVID-19

«Больше года Москва живет в условиях пандемии COVID-19. За это время мы многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей. А массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания», - написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

Собянин выложил ролик, в котором рассказывается о том, что было сделано для того, чтобы «защитить здоровье москвичей и максимально приблизить окончание пандемии».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин накануне заявил о необходимости продолжить исследование новых штаммов коронавируса, а также не допустить их распространение на территории России.

