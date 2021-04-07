Лавров: Россия готова поставлять вакцину в нуждающиеся страны
Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от коронавируса, сообщил газете News International министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вакцинацию населения он назвал «приоритетом». «В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая», - сказал глава внешнеполитического ведомства России.
По его словам, соглашения о поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» достигнуты с более чем 50 государствами, а в некоторых странах запущено производство препарата. Лавров отметил, что нынешний кризис на фоне пандемии показал, что большинство проблем современности рано или поздно становятся общими.
Евросоюз не торопится допускать на свой рынок вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства из-за опасений ее высоких потребительских свойств, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора «НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России» Александра Гинцбурга.
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