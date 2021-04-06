Мишустин поручил разработать новые меры борьбы с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо продолжить исследование новых штаммов коронавируса, а также не допустить их распространение на территории России, сообщает пресс-служба кабмина.

На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, Роспотребнадзору, учёным и врачам к 9 апреля подготовить дополнительные меры по защите россиян от инфекции.

Ранее глава правительства заявил, что прививка является самым надёжным способом защиты от коронавируса, сообщает RT. Мишустин призвал россиян «не полагаться на авось», так как невозможно предугадать, как будет протекать болезнь.

