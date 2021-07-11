Собянин: Москва преодолела пик заболеваемости коронавирусом

Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19, сообщил в эфире телеканала “Россия-1” глава города Сергей Собяинин.

В Москве почти закончилась появившаяся утром вакцина «КовиВак»

По его словам, в настоящее время наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости коронавирусом.

При этом мэр отметил, что мегаполис переживает "очень сложные времена".

Сегодня Москва находится на первом месте в стране по количеству заразившихся вирусом.

Ранее глава столицы призвал москвичей соблюдать требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию.

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ФОТО: АГН Москва
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
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