Собянин: Москва преодолела пик заболеваемости коронавирусом
Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19, сообщил в эфире телеканала “Россия-1” глава города Сергей Собяинин.
По его словам, в настоящее время наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости коронавирусом.
При этом мэр отметил, что мегаполис переживает "очень сложные времена".
Сегодня Москва находится на первом месте в стране по количеству заразившихся вирусом.
Ранее глава столицы призвал москвичей соблюдать требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию.
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