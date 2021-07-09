Собянин назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве для многих остаётся смертельно опасной.
По его словам, несмотря на внешнее улучшение, ситуация остается крайне сложной и тяжёлой, в чём виновата, в том числе, сама болезнь.
«Люди во многом болеют бессимптомно и течение болезни в начале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение», - пояснил Собянин.
Глава столицы призвал москвичей соблюдать требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию.
Ранее на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 Собянин заявил, что ситуация с инфекцией в Москве стабилизировалась, но продолжает оставаться очень сложной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+25 766 / сут.
Умерли
142 тыс.+726 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+21 832 / сут.
- Собянин назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в Москве
- СК потребовал арестовать главу егорьевского отделения МВД
- Фонд «Круг добра» обеспечит лекарствами почти 4 тысячи детей
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Индонезии
- Три человека пострадали в результате конфликта в водно-моторном клубе Калининграда
- МИД России обвинил США в нарушении прав человека
- Опрос: 64,6% россиян доверяют Путину
- Авиасалон МАКС-2021 ввел допуск для зрителей по QR-кодам
- США внесли в черный список три физлица и три компании из России
- На Каннском фестивале прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru