Собянин назвал тяжёлой ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве для многих остаётся смертельно опасной.

По его словам, несмотря на внешнее улучшение, ситуация остается крайне сложной и тяжёлой, в чём виновата, в том числе, сама болезнь.

«Люди во многом болеют бессимптомно и течение болезни в начале имеет достаточно большой период и маскируется под ОРВИ, незначительные респираторные заболевания. Потом резко происходит ухудшение», - пояснил Собянин.

Глава столицы призвал москвичей соблюдать требования Роспотребнадзора и пройти вакцинацию.

Ранее на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 Собянин заявил, что ситуация с инфекцией в Москве стабилизировалась, но продолжает оставаться очень сложной.

