В Москве почти закончилась появившаяся утром вакцина «КовиВак»

В 14 павильонах «Здоровая Москва» в столице почти закончилась российская вакцина «КовиВак», которую туда завезли утром. Ожидаются новые поставки препарата, сообщает «Интерфакс».

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В каждом прививочном пункте было не более 850 доз, сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы.

Предыдущая партия «КовиВака», завезенная в павильоны вакцинации 25 июня, закончилась за три дня. Ранее желающие привиться «КовиВаком» могли заранее записаться на процедуру, в субботу 10 июля москвичи делали прививки от коронавируса в порядке живой очереди.

Напомним, вакцину «КовиВак» разработали ученые в Центре Чумакова. Препарат основан на лишенном инфекционных свойств вирусе SARS-CoV-2, сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.

Всего в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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ФОТО: РИА Новости
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