В Москве почти закончилась появившаяся утром вакцина «КовиВак»
В 14 павильонах «Здоровая Москва» в столице почти закончилась российская вакцина «КовиВак», которую туда завезли утром. Ожидаются новые поставки препарата, сообщает «Интерфакс».
В каждом прививочном пункте было не более 850 доз, сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы.
Предыдущая партия «КовиВака», завезенная в павильоны вакцинации 25 июня, закончилась за три дня. Ранее желающие привиться «КовиВаком» могли заранее записаться на процедуру, в субботу 10 июля москвичи делали прививки от коронавируса в порядке живой очереди.
Напомним, вакцину «КовиВак» разработали ученые в Центре Чумакова. Препарат основан на лишенном инфекционных свойств вирусе SARS-CoV-2, сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
Всего в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 082 / сут.
Умерли
142 тыс.+752 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+17 750 / сут.
- В Москве почти закончилась появившаяся утром вакцина «КовиВак»
- Москвичей предупредили о трех тепловых рекордах
- В Шереметьево объяснили огромные очереди при регистрации
- Мечты о Крыме. Украина пугает Россию намерениями
- В Петербурге в аварии с лодкой пострадали девять человек
- В Ростовской области ужесточили ограничительные меры из-за COVID-19
- Захарова обратила внимание на нестыковки в документах ОЗХО об отравлении Навального
- Путин одобрил планы создания в Росгвардии казачьи подразделения
- Цены на красную икру критически выросли во Владивостоке
- На Украине раскрыли планы о депортации россиян из Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru