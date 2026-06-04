Вычурная дороговизна: Как пациентов защитят от навязывания платных услуг
Средний чек на обследования и анализы в платной медорганизации может быть раздут в 10 раз, рассказал НСН Ян Власов.
Частные клиники могут навязывать план необоснованно дорогостоящего лечения, и неопытному человеку будет сложно понять, какие услуги лишние, а без чего не обойтись, объяснил НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Правительство утвердило новую редакцию правил предоставления платных медицинских услуг, которая вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Одно из ключевых изменений направлено на защиту пациентов от принуждения к покупке лечения. В Минздраве рассчитывают, что эта мера сократит число разногласий между медорганизациями и пациентами. По мнению Власова, проблема с навязыванием дорогостоящей диагностики и лечения действительно есть, и привести частные клиники в чувство было бы нелишним.
«Приписывание большого количества исследований, которые не так необходимы пациентам, стало широкой практикой. Вплоть до того, что там, где чек анализов стоит пять-шесть тысяч рублей, он может подниматься до 50 тысяч. Понятно, что такая практика является порочной. Я пытался госпитализировать своих родителей, и из двух страниц приложенных анализов, одну страницу мы сразу убрали, чему врач особо не возражал. Я говорю: "А что ж ты их назначаешь?". И он отвечает: "Положено". То есть это еще и установки непосредственно клиник. Для частной больницы качество, безусловно, важно. Но и важно, чтобы человек приходил чаще и платил больше, это же бизнес. Поэтому можно пытаться сказать ребятам в частной клинике: "Снизьте, пожалуйста, план, который устанавливается для врачей по привлечению денег". Этот окрик очень полезен. Другое дело — как это проконтролировать. Контролем должны заниматься в том числе страховые медицинские организации. Но это отдельный вопрос», — поделился Власов.
Он объяснил, что чем больше опыта у пациента, тем меньше шансов, что в частной клинике ему навяжут ненужные услуги.
«Вторичный пациент уже, как правило, хорошо разбирается в своем заболевании и по каждому вопросу имеет свое мнение, в ряде случаев он даже лучше знает, на какие диагностические тесты ему стоит обратить внимание. Он обычно обращает внимание на вычурную дороговизну некоторых методов обследования, которые не укладываются в логику диагностирования. Для первичного пациента это будет сложно, потому что он напуган, не образован пока в своем заболевании, у него нет опыта борьбы с этой болезнью. А если еще и диагноза у него нет, то круг диагностического поиска может оказаться весьма широк. Это все весьма индивидуально», — добавил глава собеседник НСН.
Он посоветовал при любых сомнениях в адекватности плана диагностики или лечения не стесняться задавать вопросы или обращаться к другим специалистам.
«У каждого пациента должен быть свой доверенный врач. Потому что именно лечащий врач отвечает и за результат диагностики, и за результат лечения. Если у пациента есть сомнения относительно тех или иных исследований, он должен с врачом проводить диалог. Пациент имеет полное право задавать вопросы, переходя от патерналистской позиции "врач-пациент" к партнерской. Получается, что они вместе получают консенсус по тем или иным назначениям, которые делает врач. Если все-таки существуют сомнения и пациент не убежден, что врач добросовестно выполняет свои трудовые обязанности, то нужно второе мнение. Можно обратиться в другую больницу, либо к специалистам, работающим на кафедре медицинского университета. Они вообще не заинтересованы в работе лабораторных клиник, так как никак не завязаны на них», — посоветовал эксперт.
Ранее Ян Власов объяснял НСН, в чем преимущества телемедицины. Он отметил, что онлайн-консультация врача выручает в случаях, когда пациент не может получить помощь очно или ему необходимо перевыписать рецепт.
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