Трамп: Нетаньяху не арестуют в США

По его словам, премьер-министр «борется против Исламской Республики Иран, которая недавно убила 52 тыс. невинных протестующих и провела последние 47 лет, убивая американских солдат и других людей». Заявление президента последовало после сообщения мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, который сообщил о консультациях с юристами по вопросу возможности задержания Нетаньяху в случае его приезда на Генеральную Ассамблею ООН. Мамдани отметил, что его администрация должна действовать в рамках американского законодательства.

Обсуждение базировалось на ордере Международного уголовного суда, выданном против Нетаньяху в ноябре 2024 года по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с боевыми действиями в секторе Газа.

Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио объявил о начале кампании по демонтажу Международного уголовного суда в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

