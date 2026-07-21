Трамп: Нетаньяху не арестуют в США
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху не будет арестован во время пребывания на территории США.
По его словам, премьер-министр «борется против Исламской Республики Иран, которая недавно убила 52 тыс. невинных протестующих и провела последние 47 лет, убивая американских солдат и других людей». Заявление президента последовало после сообщения мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, который сообщил о консультациях с юристами по вопросу возможности задержания Нетаньяху в случае его приезда на Генеральную Ассамблею ООН. Мамдани отметил, что его администрация должна действовать в рамках американского законодательства.
Обсуждение базировалось на ордере Международного уголовного суда, выданном против Нетаньяху в ноябре 2024 года по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с боевыми действиями в секторе Газа.
Кроме того, американский госсекретарь Марко Рубио объявил о начале кампании по демонтажу Международного уголовного суда в Гааге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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