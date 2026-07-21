Трамп потребовал от Пентагона добиться больших жертв среди иранских солдат

Об этом глава государства написал в Truth Social. «Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет многократно расплачиваться за это убийство!», — указал американский лидер.

17 июля в результате иранского удара по базам США в Иордании погибли двое американцев, один пропал без вести. По данным The New York Times, за неделю до этого Тегеран провел еще три атаки на объекты США, однако Пентагон скрыл информацию о десятках раненных военнослужащих.

Ранее стало известно, что удары США изолировали важнейший порт и военно-морскую базу Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

