Ким: Wildberries возобновит работу склада в Котовске 23 июля
Wildberries возобновит работу склада в Котовске Тамбовской области, пострадавшего от удара украинского беспилотника, 23 июля, сообщила в Telegram глава маркетплейса Татьяна Ким.
По ее словам, склад снова сможет принимать поставки после окончания оценки состояния логистического комплекса в Котовске. «Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу», — указала бизнесвумен.
Что касается склада маркетплейса в подмосковной Электростали, который также поврежден при ударе беспилотника, то Wildberries в ближайшее время корректно отобразит в отчетах на портале продавцов все товары, которые находились там.
Ранее в Wildberries объявили о мерах поддержки продавцов, пострадавших от атак ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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