Бываю жестким: Главком ВСУ Сырский попросил прощения у Федорова

«Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном», — заявил главком. По его словам, конфликт стал для него неожиданностью, поскольку воспринимал отношения с Федоровым как рабочие.

Сырский указал, что не имеет политических амбиций и «занимается войной 24/7». Главком призвал не фокусироваться на личностях и не сводить вооруженный конфликт между Москвой и Киевом к противостоянию двух персон.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может сменить Сырского на командующего Объединенными силами ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

