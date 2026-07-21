Бываю жестким: Главком ВСУ Сырский попросил прощения у Федорова

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принес извинения в колонке для портала Militarnyi уволенному экс-министру обороны Михаилу Федорову.

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«Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном», — заявил главком. По его словам, конфликт стал для него неожиданностью, поскольку воспринимал отношения с Федоровым как рабочие.

Сырский указал, что не имеет политических амбиций и «занимается войной 24/7». Главком призвал не фокусироваться на личностях и не сводить вооруженный конфликт между Москвой и Киевом к противостоянию двух персон.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может сменить Сырского на командующего Объединенными силами ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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