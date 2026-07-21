СМИ: Глава ФБР планирует посетить Россию
21 июля 202606:11
Денис Постольский
Глава ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию, сообщает Politico.
По данным издания, это произойдет до конца 2026 года. Поездка может состояться 14—15 октября.
Кэш Пател планирует посетить Москву и Санкт-Петербург. Принимающей стороной, скорее всего, станет ФСБ. Встретится ли глава ФБР с президентом РФ Владимиром Путиным - неизвестно.
Ранее глава ФБР заявил о якобы связанных с РФ хакерах, взломавших аккаунты в Signal, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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