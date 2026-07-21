СМИ: Глава ФБР планирует посетить Россию

Глава ФБР Кэш Пател планирует посетить Россию, сообщает Politico.

Директор ФБР сообщил о закрытии штаб-квартиры спецслужбы

По данным издания, это произойдет до конца 2026 года. Поездка может состояться 14—15 октября.

Кэш Пател планирует посетить Москву и Санкт-Петербург. Принимающей стороной, скорее всего, станет ФСБ. Встретится ли глава ФБР с президентом РФ Владимиром Путиным - неизвестно.

Ранее глава ФБР заявил о якобы связанных с РФ хакерах, взломавших аккаунты в Signal, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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