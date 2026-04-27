В России 44% мужчин не обращаются за помощью к врачу при необходимости, а «идут в интернет», заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в пресс-центре НСН.

«У нас люди в целом склонны к самолечению, есть самолечение ответственное, а есть безответственное. Посещение врачей без большой необходимости не нужно, но есть случаи, когда это неизбежно и именно необходимо. Есть люди, которые делают что хотят, 44% мужчин первичных пациентов не обращаются за помощью, обращаются просто к ИИ или в интернет, если есть какие-то симптомы. 17% женщин поступают также, для них советы соседки важнее, чем слова врача. Все эти люди являются потребителями товаров с маркетплейсов, которые вообще могут не проходить проверок», - отметил он.

В России каждую секунду осуществляется 263 заказа на маркетплейсах, поэтому проверять всех продавцов смогут только сами платформы, заявил председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в пресс-центре НСН.

