Раненый при покушении в Монако украинский миллиардер рассказал о расследовании

Он указал, что у него не было оснований полагать, что его жизни что-то угрожает, особенно в Монако. Тем не менее, бизнесмен заявил, что планирует дальше жить там, так как он и его семья не хотят провести остаток жизни, прячась в страхе. Ермолаев выразил надежду, что станут известны заказчики покушения, чтобы понять, миновала ли опасность.

При этом он отказался комментировать гипотезы о нападавших или другие детали дела. Пострадавший еще находится в больнице и предположил, что его могут выписать в течение ближайших недель.

Ранее Ермолаев обвинил ГУР в организации покушения на него в Монако, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

