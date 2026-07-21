Раненый при покушении в Монако украинский миллиардер рассказал о расследовании
Получивший ранения при покушении в Монако олигарх Вадим Ермолаев из Украины рассказал о ходе расследования и своем самочувствии, французской газете Nice-Matin.
Он указал, что у него не было оснований полагать, что его жизни что-то угрожает, особенно в Монако. Тем не менее, бизнесмен заявил, что планирует дальше жить там, так как он и его семья не хотят провести остаток жизни, прячась в страхе. Ермолаев выразил надежду, что станут известны заказчики покушения, чтобы понять, миновала ли опасность.
При этом он отказался комментировать гипотезы о нападавших или другие детали дела. Пострадавший еще находится в больнице и предположил, что его могут выписать в течение ближайших недель.
Ранее Ермолаев обвинил ГУР в организации покушения на него в Монако, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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