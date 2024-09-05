«Снижает риск на 50%»: Инфекционист рассказал, когда правильно вакцинироваться от гриппа

Вакцинация от гриппа снижает риск госпитализации на 50%, ее необходимо делать в осенний период до конца ноября и когда человек еще не успел заболеть. Об этом НСН рассказал врач-инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.

В Москве и Подмосковье стартовала вакцинация от гриппа. В столице бесплатно вакцинироваться можно в городских поликлиниках и 18 мобильных пунктах, а в Подмосковье таких пунктов еще больше. Тимаков отметил, что вакцинироваться необходимо заранее, до наступления волны заболеваемости.