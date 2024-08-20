Прививаться или нет? Медики поспорили о необходимости вакцинации от COVID-19

«Прививаться от COVID-19 точно есть смысл, особенно группам риска, даже если бы сейчас не было вспышки, потому что ожидаются сложные осень и зима, будет крупная вспышка. Патогенность и летальность никак не поменялись», — сказал иммунолог.

Не согласен с коллегой врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, в прививках от коронавируса сейчас нет смысла из-за отсутствия осложнений.

«Смысла прививаться от COVID-19 сейчас нет. Сейчас коронавирус маскируется под сезонные ОРВИ и ОРЗ с болью в горле, насморком, кашлем, сиплым голосом и расстройством стула. Вакцинироваться не нужно, потому что осложнений у людей не из группы риска сейчас нет. А вот от гриппа прививаться уже пора, потому что грипп уже есть», — подчеркнул он.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону.

