Прививаться или нет? Медики поспорили о необходимости вакцинации от COVID-19

Вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь должны люди, находящиеся в группе риска, сказал НСН Николай Крючков, а Евгений Тимаков посоветовал привиться от гриппа, а не от коронавируса.

Подъем заболеваемости COVID-19 — предвестник крупной вспышки осенью и зимой, люди из группы риска обязательно должны привиться. Об этом НСН заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией ранее сообщил, что заболеваемость COVID-19 в Россией с 12 по 18 августа выросла по сравнению с предыдущей неделей на 31% в 71 регионе (в 17 регионах — более, чем в среднем по стране). По словам Крючкова, прививаться от COVID-19 сейчас необходимо, особенно это касается групп риска.

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«Прививаться от COVID-19 точно есть смысл, особенно группам риска, даже если бы сейчас не было вспышки, потому что ожидаются сложные осень и зима, будет крупная вспышка. Патогенность и летальность никак не поменялись», — сказал иммунолог.

Не согласен с коллегой врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, в прививках от коронавируса сейчас нет смысла из-за отсутствия осложнений.

«Смысла прививаться от COVID-19 сейчас нет. Сейчас коронавирус маскируется под сезонные ОРВИ и ОРЗ с болью в горле, насморком, кашлем, сиплым голосом и расстройством стула. Вакцинироваться не нужно, потому что осложнений у людей не из группы риска сейчас нет. А вот от гриппа прививаться уже пора, потому что грипп уже есть», — подчеркнул он.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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