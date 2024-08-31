Гинцбург: Регионы закупили 1,2 млн доз вакцины «Спутник»
Регионы России с декабря закупили почти 1,2 млн доз обновленной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
«Письма приходят по поводу того, кто сколько сейчас хочет закупить, некоторые регионы закупают по 5 тысяч, некоторые по 25 тысяч. Немного, конечно, но закупают», — рассказал ученый.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последнюю неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос на 33,3%. Количество случаев заражения увеличилось в 75 субъектах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru