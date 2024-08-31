Гинцбург: Регионы закупили 1,2 млн доз вакцины «Спутник»

«Письма приходят по поводу того, кто сколько сейчас хочет закупить, некоторые регионы закупают по 5 тысяч, некоторые по 25 тысяч. Немного, конечно, но закупают», — рассказал ученый.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последнюю неделю показатель заболеваемости коронавирусом в России вырос на 33,3%. Количество случаев заражения увеличилось в 75 субъектах.

