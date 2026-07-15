«Любые лекарства нельзя сколько угодно применять. Все препараты имеют инструкцию, где, например, указано, сколько дней в каких случаях капать. Вообще врач определяет сроки лечения. А когда люди начинают нарушать рекомендации, потому что им так нравится, им так удобно, они не хотят лечить свое состояние, они просто хотят купировать симптомы. Тогда и возникают проблемы», - отметила эксперт.

По её словам, в первую очередь, необходимо поставить диагноз.

«Нельзя каплями лечить симптомы. Когда диагноз поставлен, вы уже лечите непосредственно, исходя из него. Если человек курильщик, у него рефлюкс, надо лечить именного его, бросать вредную привычку. Люди не хотят это делать, они хотят есть вредную еду, курить вредные вещи. Граждане не любят посещать врачей, они идут в аптеку и просят дать что-нибудь. Однако в аптеке работают не врачи, а фармацевты. Они не разбираются в симптомах, а только в лекарствах. К фармацевту надо идти уже после врача, который определит, что вам следует принимать», - заключила Ирина Ярцева.

Врач-оториноларинголог Юлия Тихонова, в свою очередь, рассказала о последствиях длительного применения сосудосуживающих капель и призвала не откладывать визит к врачу.