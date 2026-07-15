Порочный круг: Врачи раскрыли опасность бесконтрольного приема лекарств
Каплями нельзя лечить симптомы, заявили НСН терапевт Ирина Ярцева и оториноларинголог Юлия Тихонова.
Любые препараты, в том числе, назальные капли, необходимо применять только после постановки диагноза, следуя инструкции. Об этом в комментарии НСН заявила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.
Жительница Москвы три года регулярно применяла сосудосуживающие капли, к которым пристрастилась после перенесенной простуды. Как пишет «База», со временем у пациентки развились постоянная сухость слизистой, кровавые корки и стойкая зависимость от медикамента. Кроме того, из-за химического воздействия в перегородке образовалось отверстие. По оценке медиков, девушке требуется хирургическое вмешательство.
«Любые лекарства нельзя сколько угодно применять. Все препараты имеют инструкцию, где, например, указано, сколько дней в каких случаях капать. Вообще врач определяет сроки лечения. А когда люди начинают нарушать рекомендации, потому что им так нравится, им так удобно, они не хотят лечить свое состояние, они просто хотят купировать симптомы. Тогда и возникают проблемы», - отметила эксперт.
По её словам, в первую очередь, необходимо поставить диагноз.
«Нельзя каплями лечить симптомы. Когда диагноз поставлен, вы уже лечите непосредственно, исходя из него. Если человек курильщик, у него рефлюкс, надо лечить именного его, бросать вредную привычку. Люди не хотят это делать, они хотят есть вредную еду, курить вредные вещи. Граждане не любят посещать врачей, они идут в аптеку и просят дать что-нибудь. Однако в аптеке работают не врачи, а фармацевты. Они не разбираются в симптомах, а только в лекарствах. К фармацевту надо идти уже после врача, который определит, что вам следует принимать», - заключила Ирина Ярцева.
Врач-оториноларинголог Юлия Тихонова, в свою очередь, рассказала о последствиях длительного применения сосудосуживающих капель и призвала не откладывать визит к врачу.
«Их безопасно применять 5-7 дней, если дольше, велика вероятность развития привыкания. Научным языком это называется медикаментозный ринит, при котором человек уже не может дышать свободно без капель. Развивается порочный круг - чем дольше используете капли, тем больше зависимость. При длительном применении капель возникает субатрофия и атрофия слизистой полости носа, что проявляется образованием сухих корок, носовыми кровотечениями. В самом худшем варианте может возникнуть перфорация (отверстие) перегородки носа. Для борьбы с зависимостью от капель существуют современные методы лечения. Надо обратиться к врачу оториналарингологу для оценки состояния слизистой полости носа и назначения оптимального лечения. Это обезопасит вас от многих осложнений. В редких случаях для решения вопроса потребуется хирургическое вмешательство», - пояснила Юлия Тихонова.
Ранее акушер-гинеколог Инна Джиджоева заявила в пресс-центре НСН, что производители БАДов не имеют ни финансов, ни времени на то, чтобы проверить эффективность своих добавок, в отличие от производителей лекарств.
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