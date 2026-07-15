Еврокомиссия не может лишить финансирования МОК за возвращение России
Еврокомиссия не может лишить европейского финансирования Международный олимпийский комитет (МОК) за возвращение российских спортсменов в олимпийское движение. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
Она отметила, что это связано с тем, что Еврокомиссия не финансирует МОК. При этом Итконен указала, что ЕК будет искать возможности наказывать за допуск россиян отдельные спортивные ассоциации.
«Мы совершенно не согласны с этим решением МОК», - добавила она.
Ранее Эстония и ещё восемь стран Европы потребовали исключить МОК и федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования, из программ финансирования Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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