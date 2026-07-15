Еврокомиссия не может лишить финансирования МОК за возвращение России

Она отметила, что это связано с тем, что Еврокомиссия не финансирует МОК. При этом Итконен указала, что ЕК будет искать возможности наказывать за допуск россиян отдельные спортивные ассоциации.

«Мы совершенно не согласны с этим решением МОК», - добавила она.

Ранее Эстония и ещё восемь стран Европы потребовали исключить МОК и федерации, допускающие россиян и белорусов на международные соревнования, из программ финансирования Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».