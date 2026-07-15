Песков: РФ не передавала с Вучичем никаких посланий Зеленскому
Москва не передавала никаких посланий украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с прибывшим в Киев президентом Сербии Александаром Вучичем. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Сербия стать посредником в контактах с Украиной и Европой, он указал, что республика не имеет к этому процессу никакого отношения.
«До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», - сказал представитель Кремля.
Ранее Вучич, прибывший в Киев на саммит «Юго-Восточная Европа – Украина», заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским, пишут «Известия».
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