Песков: РФ не передавала с Вучичем никаких посланий Зеленскому

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Сербия стать посредником в контактах с Украиной и Европой, он указал, что республика не имеет к этому процессу никакого отношения.

«До сих пор Сербия не имела никакого отношения к посредническим усилиям по украинскому урегулированию», - сказал представитель Кремля.

Ранее Вучич, прибывший в Киев на саммит «Юго-Восточная Европа – Украина», заявил, что планирует провести переговоры с Зеленским, пишут «Известия».