Гинеколог объяснила, чем БАДы отличаются от лекарств
Инна Джиджоева заявила НСН, что лекарственные препараты проходят двойной контроль: по безопасности и по эффективности.
У производителей БАДов нет ни финансов, ни времени на то, чтобы проверить эффективность своих добавок, в отличие от производителей лекарств. Об этом в пресс-центре НСН рассказала акушер-гинеколог Инна Джиджоева.
«Чем отличаются БАДы от лекарственных препаратов? Лекарства проходят двойной контроль: по безопасности и по эффективности. Чтобы выпустить лекарство, фармакологическая компания тратит огромное количество финансов и лет, чтобы провести все испытания. БАДы проходят контроль только по безопасности, по эффективности их никто не оценивает. Для этого нужны вышеуказанные мной условия: финансы и время. У производителя этого всего нет», - рассказала она.
Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил НСН, что употребление нелегальных БАДов может привести к летальному исходу или негативно влиять на здоровье человека в долгосрочной перспективе.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- АТОР: В Россию приедут 800 тысяч иностранцев
- Никакого самолечения: Психолог раскрыла, как маркетплейсы приводят к бесплодию
- Гинеколог объяснила, чем БАДы отличаются от лекарств
- «Ультиматумы не пройдут»: Европа осознала, что с Россией надо договариваться
- Около 30% компаний столкнулись с выгоранием сотрудников
- Суд на Украине заочно приговорил певицу Повалий к 12 годам тюрьмы
- Без паники: Как действовать при сокращении на работе
- Подделки лишают здоровья: 90% россиян пьет БАДы на регулярной основе
- Туроператоры назвали самые популярные направления зарубежного отдыха
- ВСУ заминировали в Херсонской области участок трассы Новороссия