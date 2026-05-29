Гинеколог объяснила, чем БАДы отличаются от лекарств

Инна Джиджоева заявила НСН, что лекарственные препараты проходят двойной контроль: по безопасности и по эффективности. 

У производителей БАДов нет ни финансов, ни времени на то, чтобы проверить эффективность своих добавок, в отличие от производителей лекарств. Об этом в пресс-центре НСН рассказала акушер-гинеколог Инна Джиджоева.

«Чем отличаются БАДы от лекарственных препаратов? Лекарства проходят двойной контроль: по безопасности и по эффективности. Чтобы выпустить лекарство, фармакологическая компания тратит огромное количество финансов и лет, чтобы провести все испытания. БАДы проходят контроль только по безопасности, по эффективности их никто не оценивает. Для этого нужны вышеуказанные мной условия: финансы и время. У производителя этого всего нет», - рассказала она.

Ранее председатель Союза потребителей России Алексей Койтов заявил НСН, что употребление нелегальных БАДов может привести к летальному исходу или негативно влиять на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
