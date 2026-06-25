Вместо лекарств: Деятелей культуры призвали рекламировать здоровое питание
Молодое поколение берет пример из семьи, но и из соцсетей, сказала НСН Алёна Бергер.
Звездам и блогерам стоило бы продвигать здоровый образ жизни, чтобы подавать правильный пример, заявила в пресс-центре НСН биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер.
«Если бы звезды, блогеры, певцы, актрисы пропагандировали здоровый образ жизни, здоровое отношение к питанию, это было бы здорово. Сейчас все молодое поколение сидит в соцсетях, и берут большой пример не только из семьи, но и оттуда. Блогеры часто снимают, как едят сладости. Я ловила детей за просмотром таких видео. Я считаю, это вредительство в прямом виде», - сказала она.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус сообщил НСН, что люди, страдающие от болезней, вызванных неверным питанием, нередко становятся инвалидами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Профессор Продеус опроверг миф, что правильное питание - это дорого
- Нужны сети: Рогов ждет открытия трассы «Новороссия» через два дня
- Вместо лекарств: Деятелей культуры призвали рекламировать здоровое питание
- Лукашенко предупредил Зеленского о последствиях втягивания Минска в конфликт
- Тревожный сигнал: Биохимик объяснила связь ожирения с сахарным диабетом
- В Минюсте заявили о несоразмерности наказаний в уголовном кодексе
- Израиль и США увязли: Почему России выгодна эскалация на Ближнем Востоке
- Россия закрывает генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге
- Профессор Продеус запретил считать лишний вес бодипозитивом
- Гаджеты обвинили в росте случаев детского ожирения