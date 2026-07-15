На Кубани один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА

Один человек пострадал в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника. Об этом со ссылкой на региональный оперштаб сообщает RT.

В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в станице Крыловской. Пострадавшему оказана необходимая ммедпомощь.

«Фрагменты БПЛА повредили навес и остекление частного дома. На месте работают оперативные и специальные службы», - добавили в оперштабе.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в пригороде Воронежа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеПострадавшиеБеспилотникиКраснодарский Край

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