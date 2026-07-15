Милонов заявил, что западное кино не виновато в порче психики молодежи
Диснеевские герои, «Гарри Поттер» и русские сказки могли бы стать примером для подражания для современных детей, сказал НСН Виталий Милонов.
В проблемах с психикой у российской молодежи виновато не западное кино, а чрезмерное погружение в искусственную вселенную и отождествление себя с вымышленным персонажем. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Просмотр западных фильмов разрушает психику российской молодёжи: зарубежное кино может усиливать перфекционизм, синдром самозванца и нереалистичные ожидания. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на ученых НовГУ. По словам Милонова, дело не в самих фильмах, а в не совсем нормальных людях, которые делают из них культ.
«Сложно так обвинять все западное кино, потому что оно очень разное. Конечно, большинство современного западного кино — отстой, но есть и прекрасные шедевры мирового кинематографа, которые не вызывают таких проблем. Например, не вижу ничего дурного в том же “Гарри Поттере”. Если родители способны объяснить заложенные в него смысл, философию, то это очень хороший миссионерский, христианский фильм, в необычной подаче повествующий о христианских ценностях. Проблема его в том, что дебилы, которые его смотрят и читают книги Джоан Роулинг, настолько погружаются в свою метавселенную, которую писательница даже не придумывала, что живут в какой-то отключенной реальности. Это все равно, что обвинять Джона Р. Р. Толкина в том, что есть люди, которые ощущают себя хоббитами, а русские народные сказки обвинять в том, что кто-то ощущает себя Колобком. Можно любое произведение возвести в ранг безумной саги, не только зарубежное, но и российское кино. А маркетологи и рады стараться — они используют безумие для увеличения прибыли», — сказал Милонов.
Собеседник НСН добавил, что диснеевские мультфильмы могли бы наравне с российскими сказками стать примером для нынешних детей.
«Диснеевские фильмы по большей части — увлекательные сказки, и это не только классические ленты. То же самое можно сказать и про “Гарри Поттера”. Российские фильмы можно смотреть далеко не все, но у нас есть наши прекрасные сказки. Наши мультики в большинстве своем — прекрасные и интересные. Вообще мы за то, чтобы кино было вне политики, чтобы русское кино показывали на Западе, а качественные западные фильмы мы показываем у себя», — заключил он.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила, что Россия нарастила производство фильмов, так что введение квотирования для «поднятия национального кино» необходимо Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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