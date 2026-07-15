«Сложно так обвинять все западное кино, потому что оно очень разное. Конечно, большинство современного западного кино — отстой, но есть и прекрасные шедевры мирового кинематографа, которые не вызывают таких проблем. Например, не вижу ничего дурного в том же “Гарри Поттере”. Если родители способны объяснить заложенные в него смысл, философию, то это очень хороший миссионерский, христианский фильм, в необычной подаче повествующий о христианских ценностях. Проблема его в том, что дебилы, которые его смотрят и читают книги Джоан Роулинг, настолько погружаются в свою метавселенную, которую писательница даже не придумывала, что живут в какой-то отключенной реальности. Это все равно, что обвинять Джона Р. Р. Толкина в том, что есть люди, которые ощущают себя хоббитами, а русские народные сказки обвинять в том, что кто-то ощущает себя Колобком. Можно любое произведение возвести в ранг безумной саги, не только зарубежное, но и российское кино. А маркетологи и рады стараться — они используют безумие для увеличения прибыли», — сказал Милонов.

Собеседник НСН добавил, что диснеевские мультфильмы могли бы наравне с российскими сказками стать примером для нынешних детей.

«Диснеевские фильмы по большей части — увлекательные сказки, и это не только классические ленты. То же самое можно сказать и про “Гарри Поттера”. Российские фильмы можно смотреть далеко не все, но у нас есть наши прекрасные сказки. Наши мультики в большинстве своем — прекрасные и интересные. Вообще мы за то, чтобы кино было вне политики, чтобы русское кино показывали на Западе, а качественные западные фильмы мы показываем у себя», — заключил он.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила, что Россия нарастила производство фильмов, так что введение квотирования для «поднятия национального кино» необходимо Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

