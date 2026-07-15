Очереди на АЗС сократились в 13 регионах РФ
Очереди на автозаправочных станциях (АЗС) сократились в 13 регионах РФ. Об этом со ссылкой на данные сайта-локатора АЗС Russiabase и топливные карты пишут «Известия».
Уточняется, что сокращение очередей зафиксировано в Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, Калмыкии, Бурятии и Коми. Также ситуация улучшилась в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях.
Отмечается, что стабилизацию ситуации подтвердили в Минэнерго РФ.
«Проводится активная работа по организации дополнительных поставок с учётом потребности регионов», — указали в ведомстве.
Ранее в Федерации независимых профсоюзов России указали, что длинные очереди на АЗС могут быть уважительной причиной опоздания на работу, так как они являются экстренными и форс-мажорными обстоятельствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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