Полетные программы в Азию на сентябрь-октябрь 2026 года уже закладывают более высокую цену билета из-за ситуации с авиационным топливом. Об этом в пресс-центре НСН рассказал коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.

«Изменения из-за авиационного топлива, я думаю, мы увидим как отложенный эффект, потому что мы сейчас как раз активно работаем с перевозчиками на юго-восточную Азию. Там цена билета уже закладывается выше в зимний сезон, то есть на полетные программы, которые стартуют с сентября-октября 2026 года», — рассказал он.