Сильнее всего средний чек по летнему отдыху в этом году упал в России – это минус 12,7%, он составляет 103 600 рублей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.

«Все летние направления к прошлому году растут по спросу. Турция растет процентов на 5 год к году. Египет растет примерно процентов на 10 и так же занимает вторую долю в наших продажах. Продажи Вьетнама в июле за полгода увеличились примерно в 4 раза год к году. Россия в этом году — единственная страна, которая показывает падение. Средний чек снизился на 12,7% и составляет 103 600 рублей. Абхазия — 7% от общих продаж, а Китай вырос примерно в два раза. По Турции средний чек увеличился на 0,5% и составляет 220 950 рублей. Сильнее всего вырос средний чек по Вьетнаму и Китаю — это примерно 9% — 160 тысяч рублей», — рассказал он.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что Турция забирает на себя 30-35% всех летних туров россиян в этот сезон.

