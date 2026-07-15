Средний чек на летний отдых в России снизился на 12,7%
Антон Лаврухин заявил НСН, что средний чек по Турции увеличился на 0,5% и составляет 220 950 рублей, а продажи Вьетнама показали рост в 4 раза.
Сильнее всего средний чек по летнему отдыху в этом году упал в России – это минус 12,7%, он составляет 103 600 рублей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Антон Лаврухин.
«Все летние направления к прошлому году растут по спросу. Турция растет процентов на 5 год к году. Египет растет примерно процентов на 10 и так же занимает вторую долю в наших продажах. Продажи Вьетнама в июле за полгода увеличились примерно в 4 раза год к году. Россия в этом году — единственная страна, которая показывает падение. Средний чек снизился на 12,7% и составляет 103 600 рублей. Абхазия — 7% от общих продаж, а Китай вырос примерно в два раза. По Турции средний чек увеличился на 0,5% и составляет 220 950 рублей. Сильнее всего вырос средний чек по Вьетнаму и Китаю — это примерно 9% — 160 тысяч рублей», — рассказал он.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что Турция забирает на себя 30-35% всех летних туров россиян в этот сезон.
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