Стоматолог заявила, что из-за пломб с маркетплейсов можно потерять зубы

По ее словам, это может привести к негативным последствиям для улыбки. Всё дело в том, что во время установки пломбы стоматолог убирает кариес и лечит его осложнения. При этом манипуляции осуществляются в стерильных условиях с дезинфекцией места лечения. Когда человек самостоятельно пытается поставить пломбу, то он не обращает внимания ни на болезнь зуба, ни на дезинфекцию. Поэтому зуб будет продолжать разрушаться, и дальнейшее лечение обойдется дороже.

Ранее ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

