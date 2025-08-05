Стоматолог заявила, что из-за пломб с маркетплейсов можно потерять зубы
Чтобы сэкономить на лечении зубов, россияне покупают дешевые пломбы с маркетплейсов, сообщила «Газете.Ru» врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова.
По ее словам, это может привести к негативным последствиям для улыбки. Всё дело в том, что во время установки пломбы стоматолог убирает кариес и лечит его осложнения. При этом манипуляции осуществляются в стерильных условиях с дезинфекцией места лечения. Когда человек самостоятельно пытается поставить пломбу, то он не обращает внимания ни на болезнь зуба, ни на дезинфекцию. Поэтому зуб будет продолжать разрушаться, и дальнейшее лечение обойдется дороже.
Ранее ученые вырастили человеческие зубы в лаборатории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru