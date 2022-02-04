СМИ: В Москве перестали брать повторный ПЦР-тест

В Москве перестали проводить повторное ПЦР-тестирование на COVID-19 после выздоровления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ряд поликлиник и call-центров по коронавирусу.

Врачи одной из московских поликлиник пояснили, что повторный ПЦР-тест после карантина не нужен, а медики другой рассказали, что повторные тесты «сейчас никто не берет», карантин закроется автоматически.

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Один из операторов горячей линии города Москвы по коронавирусу заявил, что на 10–11 день должны взять повторный ПЦР-тест, предложив обратиться в поликлинику или на портал mos.ru за подробностями. Другой оператор уточнил, что повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.

От столичного департамента здравоохранения и оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответ пока не получен.

Роспотребнадзор ранее объяснил отмену карантина для контактировавших с зараженными «омикроном». Глава ведомства Анна Попова рассказала, что при таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тестирование Коронавирус
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