СМИ: В Москве перестали брать повторный ПЦР-тест
В Москве перестали проводить повторное ПЦР-тестирование на COVID-19 после выздоровления. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ряд поликлиник и call-центров по коронавирусу.
Врачи одной из московских поликлиник пояснили, что повторный ПЦР-тест после карантина не нужен, а медики другой рассказали, что повторные тесты «сейчас никто не берет», карантин закроется автоматически.
Один из операторов горячей линии города Москвы по коронавирусу заявил, что на 10–11 день должны взять повторный ПЦР-тест, предложив обратиться в поликлинику или на портал mos.ru за подробностями. Другой оператор уточнил, что повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.
От столичного департамента здравоохранения и оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответ пока не получен.
Роспотребнадзор ранее объяснил отмену карантина для контактировавших с зараженными «омикроном». Глава ведомства Анна Попова рассказала, что при таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл.
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