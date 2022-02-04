СМИ: В Москве перестали брать повторный ПЦР-тест

Один из операторов горячей линии города Москвы по коронавирусу заявил, что на 10–11 день должны взять повторный ПЦР-тест, предложив обратиться в поликлинику или на портал mos.ru за подробностями. Другой оператор уточнил, что повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.

От столичного департамента здравоохранения и оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответ пока не получен.

Роспотребнадзор ранее объяснил отмену карантина для контактировавших с зараженными «омикроном». Глава ведомства Анна Попова рассказала, что при таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл.



