«Сложно представить»: В профсоюзе врачей усомнились в средней зарплате в 150 тысяч

«Мне сложно представить, откуда берутся такие цифры, при всем том, что зарплаты в Москве высокие и какие-то работники, в том числе очень сильно перерабатывающие, такие деньги действительно могут получать. Единственное объяснение, которое может быть, что в статистику попадает не средняя ставка на должность, а - на физическое лицо. То есть сюда попадают все переработки сотрудника. Например, если участковый терапевт работает не на ставку, а на полторы или даже на две ставки. Плюс у него может быть доплата за расширение зоны обслуживания», - сказал Коновал.

По его словам, у отдельных категорий врачей снизилась зарплата.

«В целом, есть категории специалистов, которые такие деньги точно не получают, у кого-то даже сократилась зарплата. Например, есть врач акушер-гинеколог женской консультации, которая работает на ставку. В предыдущие годы у нее было 70 тысяч рублей, а сейчас сократилось до 60 тысяч», - рассказал сопредседатель профсоюза.

При этом Коновал отметил, что минимальная зарплата московских врачей не может быть меньше 60-70 тысяч рублей.

«В Москве, как минимум, с 2015 года была установка, что врач должен получать по ставке не меньше 70 тысяч. Кое-где немного подрезалось, и я думаю, что в районе 60-70 тысяч – это минимальная зарплата при работе на ставку без переработок по времени. А максимальная зарплата? Мне сложно представить зарплаты в амбулаторном звене, близкие к 200 тысячам, хотя сложно сказать, как эта статистика складывается», - признался профсоюзный деятель.

Он также подтвердил, что зарплаты врачей в Москве выше, чем в регионах, уточнив, что ковидные выплаты – это отдельная категория.

«В Москве действительно высокие зарплаты у медицинских работников в сравнении с тем, что происходит в регионах и даже в ближайшей Московской области. При этом федеральные ковидные выплаты сейчас вообще не входят в зарплату, они поступают из ФСС (Фонда социального страхования - прим. НСН) и являются не зарплатой, а отдельной мерой социальной поддержки», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По данным столичных властей, с началом пандемии работникам поликлиник были установлены дополнительные стимулирующие выплаты за счет средств федерального и городского бюджета.