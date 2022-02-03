«Сложно представить»: В профсоюзе врачей усомнились в средней зарплате в 150 тысяч

Минимальная зарплата врачей в Москве составляет 60-70 тысяч рублей, при этом у некоторых категорий зарплата в пандемию не выросла, а упала, сказал НСН Андрей Коновал.

Врачи московских поликлиник могут получать зарплату в районе 150 тысяч рублей в месяц, только очень сильно перерабатывая, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Ранее официальный сайт мэра Москвы сообщил, что по итогам 2021 года средняя зарплата врачей поликлиник составила 146 тысяч рублей в месяц, среднего медицинского персонала — 76,5 тысяч рублей.

Стал известен размер средней зарплаты врачей в московской поликлинике
«Мне сложно представить, откуда берутся такие цифры, при всем том, что зарплаты в Москве высокие и какие-то работники, в том числе очень сильно перерабатывающие, такие деньги действительно могут получать. Единственное объяснение, которое может быть, что в статистику попадает не средняя ставка на должность, а - на физическое лицо. То есть сюда попадают все переработки сотрудника. Например, если участковый терапевт работает не на ставку, а на полторы или даже на две ставки. Плюс у него может быть доплата за расширение зоны обслуживания», - сказал Коновал.

По его словам, у отдельных категорий врачей снизилась зарплата.

«В целом, есть категории специалистов, которые такие деньги точно не получают, у кого-то даже сократилась зарплата. Например, есть врач акушер-гинеколог женской консультации, которая работает на ставку. В предыдущие годы у нее было 70 тысяч рублей, а сейчас сократилось до 60 тысяч», - рассказал сопредседатель профсоюза.

При этом Коновал отметил, что минимальная зарплата московских врачей не может быть меньше 60-70 тысяч рублей.

«В Москве, как минимум, с 2015 года была установка, что врач должен получать по ставке не меньше 70 тысяч. Кое-где немного подрезалось, и я думаю, что в районе 60-70 тысяч – это минимальная зарплата при работе на ставку без переработок по времени. А максимальная зарплата? Мне сложно представить зарплаты в амбулаторном звене, близкие к 200 тысячам, хотя сложно сказать, как эта статистика складывается», - признался профсоюзный деятель.

Он также подтвердил, что зарплаты врачей в Москве выше, чем в регионах, уточнив, что ковидные выплаты – это отдельная категория.

«В Москве действительно высокие зарплаты у медицинских работников в сравнении с тем, что происходит в регионах и даже в ближайшей Московской области. При этом федеральные ковидные выплаты сейчас вообще не входят в зарплату, они поступают из ФСС (Фонда социального страхования - прим. НСН) и являются не зарплатой, а отдельной мерой социальной поддержки», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По данным столичных властей, с началом пандемии работникам поликлиник были установлены дополнительные стимулирующие выплаты за счет средств федерального и городского бюджета.

«Концы с концами»: В профсоюзе врачей указали на регионы с самыми низкими зарплатами

Размер выплат врачам, работающим непосредственно с больными коронавирусом, составляет 120 тыс. руб. в месяц, врачам поликлиник, принимающих пациентов с признаками ОРВИ, - 50 тыс. руб. Выплаты среднему медицинскому персоналу составляют, соответственно, 75 и 25 тыс. рублей. Выплаты за вакцинацию составляют от 200 до 400 рублей за одного привитого.

Ранее Андрей Коновал назвал «Радиоточке НСН» регионы с самыми низкими зарплатами. Это ряд республик Северного Кавказа, Курганская область, Карелия и Алтайский край.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ПоликлиникиЗарплатаВрачи
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