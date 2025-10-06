Инфекционист оценил вероятность вспышки лихорадки чикунгунья в России
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил НСН, что лихорадка передается только через особых комаров, которых нет в России.
Заразиться лихорадкой чикунгунья могут только туристы в Африке, в России вспышка невозможна, заявил НСН доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Лихорадка чикунгунья имеет значительный потенциал для распространения, сообщает ВОЗ. Более 445 тыс. подтвержденных и предполагаемых случаев заболевания лихорадкой чикунгунья зарегистрировали в мире с начала 2025 года, 155 человек умерли. Жемчугов отметил, что в опасности только туристы.
«Россиянам не стоит бояться, туристы могут заехать зараженные в инкубационном периоде, но они не могут никому его передать. Он передается только через комаров, а комаров таких у нас нет, они не выдерживают нашу зону. Поэтому следует опасаться только туристам, которые едут в экваториальные страны. Таких лихорадок десятки, минимум 30 активных вирусов. В хороших отелях стоят электронные отпугиватели от комаров. Я всегда советую своим пациентам брать специальные средства от комаров, никто не заразился. В номере всегда должен быть включен в розетку «отпугиватель». Вечером на кожу тоже мажем. В Африке это тоже работает, ничего страшного, но нужно принимать меры защиты», - рассказал он.
Заболеть лихорадкой Чикунгунья можно при посещении Китая, Восточной Азии, Латинской Америки, стран Африки, Мексики, Гватемалы, сказал НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru