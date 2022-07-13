«Сложностей нет»: В Москве хватает бесплатных лекарств для льготников

В Москве с начала года льготники могут получить бесплатные лекарства в обычных коммерческих аптеках, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы, главный врач КДП 121 Андрей Тяжельников.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за первые шесть месяцев 2022 года москвичи получили бесплатных лекарств почти на 23 млрд рублей.