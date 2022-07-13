«Сложностей нет»: В Москве хватает бесплатных лекарств для льготников
Лекарства можно получить в аптеке, которая ближе к дому, при этом за замену препарата придется немного доплатить, сказал в эфире НСН Андрей Тяжельников.
В Москве с начала года льготники могут получить бесплатные лекарства в обычных коммерческих аптеках, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения столицы, главный врач КДП 121 Андрей Тяжельников.
Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что за первые шесть месяцев 2022 года москвичи получили бесплатных лекарств почти на 23 млрд рублей.
«Все пациенты, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, получают препараты бесплатно, они выписываются на приеме у врача, это делается в электронной форме, а при необходимости рецепт можно распечатать. Пациент получает препараты либо в аптечном пункте при поликлинике, либо сейчас появилась возможность их получения в некоторых коммерческих аптеках», - сказал Тяжельников.
Он разъяснил, в чем плюсы данного проекта.
«Этот проект реализуется с начала года. Во-первых, он интересен, тем, что пациент может получить льготный лекарственный препарат в аптеке, которая ближе к дому или имеет более удобный график работы. Кроме того, в рамках этого проекта у пациента есть возможность получать лекарства по так называемому "торговому наименованию". Льготное лекарственное обеспечение осуществляется по международным непатентованным наименованиям, но иногда люди привержены к конкретным препаратам, и тогда у них есть возможность в аптеке, доплатив разницу, получить именно то, что они хотят», - отметил главврач.
«350 точек по всей Москве»: Врач назвала число аптек, в которых можно купить лекарство по льготной цене
По словам Тяжельникова, сейчас нет никаких проблем с обеспечением льготников лекарствами.
«Все пациенты-льготники обеспечены лекарствами в полном объеме, мы не испытываем с этим никаких сложностей», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее главврач московской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева говорила НСН, что жители столицы могут получить льготные лекарства по электронному рецепту с доплатой в 350 коммерческих аптеках по всей Москве.
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