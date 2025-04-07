«Сейчас надо использовать все методы для борьбы с ожирением россиян и с огромным количеством сахарного диабета, связанного с избыточным потреблением углеводов. Эти легкие и доступные углеводы, - в пакетиках, в солонках, - не лимитированы вообще никак, но их нужно исключать из общего доступа, потому что, к сожалению, существует пищевая зависимость и от сладкого, и от соленого. Эти люди являются пищеголиками, - это как алкоголики, но только речь идет о химическом ингредиенте. Это не наркотическое вещество, а, например, сахар, соль или шоколад. Есть даже "картофельные души", их называют "сладкие пьяницы". Поэтому врачебное сообщество только поддерживает все меры, которые помогут решить эту проблему», - разъяснила диетолог.

При этом она предложила запретить соль с сахаром и в самолетах.

«Я считаю, что нужно и в самолетах убрать эти порции сахара и соли или давать их по запросу, потому что постоянно происходит пересаливание. Я часто наблюдаю в кафе и в ресторанах, когда люди, еще даже не попробовав блюдо, сразу начинают солить. У людей со сниженным порогом чувствительности к соли в огромном проценте чаще встречается гипертоническая болезнь. А гипертоническая болезнь – это как раз предиктор сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов, гипертонической нефропатии, заболеваний почек, отслоения сетчатки и других болезней», - напугала собеседница НСН.

Со своей стороны, ресторатор Сергей Миронов также счел разумным предложение Даванкова, но усомнился в возможности реализации этой идеи.

«С одной стороны, идея благая, чтобы люди не потребляли сахар и соль, с другой стороны, бизнес сам определяет, в каком месте ему держать соль и сахар. Есть целый ряд заведений, которые не имеют официантов и у них нет возможности по-другому гостям это давать, кроме как поставив на стол. При этом предложение пришло в Роспотребнадзор, это ведомство действует на основании СанПиНов, а в СанПиНы это не входит. Оснований убирать нет. Я не вижу здесь особых вариантов законодательно это как-то изменить», - заключил собеседник НСН.