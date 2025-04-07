«Сладкие пьяницы!»: Диетолог призвала спасать «пищеголиков» от сахара и соли
Сахар, соль и шоколад вызывают у людей зависимость, чреватую «сосудистыми катастрофами», сказала в эфире НСН Марият Мухина, указав также на «картофельные души».
Зависимость от соли так называемых «пищеголиков» можно сравнить с алкоголизмом, поэтому россиян пара спасать, заявила в интервью НСН врач-диетолог Марият Мухина.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ранее попросил Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общепита, запретив размещать на столах солонки и сахарницы. Депутат пояснил, что ожирение и сахарный диабет связаны с неправильным питанием, связав это с пересаливанием блюд. Мухина назвала эту идею здравой.
«Сейчас надо использовать все методы для борьбы с ожирением россиян и с огромным количеством сахарного диабета, связанного с избыточным потреблением углеводов. Эти легкие и доступные углеводы, - в пакетиках, в солонках, - не лимитированы вообще никак, но их нужно исключать из общего доступа, потому что, к сожалению, существует пищевая зависимость и от сладкого, и от соленого. Эти люди являются пищеголиками, - это как алкоголики, но только речь идет о химическом ингредиенте. Это не наркотическое вещество, а, например, сахар, соль или шоколад. Есть даже "картофельные души", их называют "сладкие пьяницы". Поэтому врачебное сообщество только поддерживает все меры, которые помогут решить эту проблему», - разъяснила диетолог.
При этом она предложила запретить соль с сахаром и в самолетах.
«Я считаю, что нужно и в самолетах убрать эти порции сахара и соли или давать их по запросу, потому что постоянно происходит пересаливание. Я часто наблюдаю в кафе и в ресторанах, когда люди, еще даже не попробовав блюдо, сразу начинают солить. У людей со сниженным порогом чувствительности к соли в огромном проценте чаще встречается гипертоническая болезнь. А гипертоническая болезнь – это как раз предиктор сосудистых катастроф, инфарктов, инсультов, гипертонической нефропатии, заболеваний почек, отслоения сетчатки и других болезней», - напугала собеседница НСН.
Со своей стороны, ресторатор Сергей Миронов также счел разумным предложение Даванкова, но усомнился в возможности реализации этой идеи.
«С одной стороны, идея благая, чтобы люди не потребляли сахар и соль, с другой стороны, бизнес сам определяет, в каком месте ему держать соль и сахар. Есть целый ряд заведений, которые не имеют официантов и у них нет возможности по-другому гостям это давать, кроме как поставив на стол. При этом предложение пришло в Роспотребнадзор, это ведомство действует на основании СанПиНов, а в СанПиНы это не входит. Оснований убирать нет. Я не вижу здесь особых вариантов законодательно это как-то изменить», - заключил собеседник НСН.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что четверть жителей России имеют ожирение.
Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее «прославился» тем, что предложил отменить «домашку» в школе. После этого он принял участие в выборах президента России-2024, набрав 3,81% голосов избирателей, напоминает «Радиоточка НСН».
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