В Госдуме заявили, что борьбу с ожирением надо начинать со школьников

Государство предоставляет бесплатное питание школьникам, чтобы они научились правильно питаться и показали пример родителям, заявила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что закон о бесплатном питании на детей в начальной школе был введен, чтобы дети получали сбалансированное питание, а не ели вкусную и вредную пищу. Таким образом школа учит детей придерживаться здорового питания, а они потом могут подсказать родителям, что вредно, а что полезно.