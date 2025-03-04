В Госдуме заявили, что борьбу с ожирением надо начинать со школьников

Государство предоставляет бесплатное питание школьникам, чтобы они научились правильно питаться и показали пример родителям, заявила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она отметила, что закон о бесплатном питании на детей в начальной школе был введен, чтобы дети получали сбалансированное питание, а не ели вкусную и вредную пищу. Таким образом школа учит детей придерживаться здорового питания, а они потом могут подсказать родителям, что вредно, а что полезно.

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Также Соломатина подчеркнула, что сегодня 30% детей страдают ожирением, а также отметила, что школьников часто перекармливают.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что четверть жителей России имеют ожирение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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