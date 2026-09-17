Россияне все чаще просят искусственный интеллект (ИИ) объяснить им результаты анализов на ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D — за год число соответствующих запросов выросло почти втрое. Врачи объясняют это эффектом соцсетей: блогеры советуют сдавать именно эти три анализа при усталости и повышенной утомляемости. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D отлично подходят для популяризации в соцсетях, потому что их связывают с очень распространёнными жалобами: усталостью, сонливостью, снижением настроения, выпадением волос, ухудшением концентрации и работоспособности. Почти каждый человек периодически обнаруживает у себя несколько таких симптомов, поэтому публикации легко вызывают узнавание: «Это же про меня». Кроме того, эти показатели позволяют создать простую и привлекательную причинно-следственную схему: «Нет сил — проверь ферритин», «Постоянно хочется спать — дело в щитовидке», «Плохое настроение зимой — не хватает витамина D». Для короткого ролика такая формула подходит лучше, чем медицински корректное объяснение, согласно которому у усталости могут быть десятки причин», — сказала собеседница НСН.