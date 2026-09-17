Случайное отклонение: Почему некоторые анализы стали хитами в соцсетях
Иногда чрезмерная осознанность превращается в тревожность, такое происходит, когда человеку предлагают не знания, а готовый диагноз, сказала НСН Екатерина Каталина.
Блогеры активно рассказывают про необходимость сдавать анализы на ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D, потому что их часто связывают с распространенными жалобами, которые бывают у любого человека, сказала НСН психолог Екатерина Каталина.
Россияне все чаще просят искусственный интеллект (ИИ) объяснить им результаты анализов на ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D — за год число соответствующих запросов выросло почти втрое. Врачи объясняют это эффектом соцсетей: блогеры советуют сдавать именно эти три анализа при усталости и повышенной утомляемости. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D отлично подходят для популяризации в соцсетях, потому что их связывают с очень распространёнными жалобами: усталостью, сонливостью, снижением настроения, выпадением волос, ухудшением концентрации и работоспособности. Почти каждый человек периодически обнаруживает у себя несколько таких симптомов, поэтому публикации легко вызывают узнавание: «Это же про меня». Кроме того, эти показатели позволяют создать простую и привлекательную причинно-следственную схему: «Нет сил — проверь ферритин», «Постоянно хочется спать — дело в щитовидке», «Плохое настроение зимой — не хватает витамина D». Для короткого ролика такая формула подходит лучше, чем медицински корректное объяснение, согласно которому у усталости могут быть десятки причин», — сказала собеседница НСН.
Однако, по её словам, чем больше анализов без чётких показаний сдаст человек, тем выше вероятность получить хотя бы одно случайное «отклонение».
«Важно учитывать, что лабораторный референсный интервал — не жёсткая граница между здоровьем и болезнью. У части здоровых людей отдельные результаты неизбежно оказываются за его пределами. Чем больше показателей человек сдаёт без чётких показаний, тем выше вероятность получить хотя бы одно случайное «отклонение». Ферритин отражает запасы железа, но одновременно является белком острой фазы и может повышаться при воспалении. Поэтому «нормальный» или высокий результат не всегда исключает проблему, а низкий нужно оценивать вместе с общим анализом крови и другими показателями обмена железа. У витамина D тоже нет универсальной цифры, к которой любой человек обязан стремиться с помощью высоких доз добавок», — указала эксперт.
Она также обратила внимание на границу между осознанностью и тревожностью.
«Однако осознанность превращается в тревожность, когда человеку предлагают не знания, а готовый диагноз. Неспецифические ощущения начинают восприниматься как признаки скрытого заболевания, за этим следует тревога, новые анализы, поиск расшифровок, обнаружение случайных отклонений, ещё большая тревога и очередное обследование. Социальные сети дополнительно искажают восприятие риска: пользователь чаще видит яркие истории в духе «годами лечили не то, а виноват был ферритин», чем обычные случаи, когда усталость прошла после нормализации сна и нагрузки. Стоит насторожиться, если автор одновременно пугает «скрытым дефицитом» и продаёт анализы, консультацию или добавки», — добавила психолог.
Ранее врач-эндокринолог Инна Мисникова сказала НСН, что следование советам от нейросетей может привести к передозировке и опасным последствиям.
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