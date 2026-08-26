Россиянам объяснили, как не превратить нейросети из помощников в угрозу
Сегодня у искусственного интеллекта нет самостоятельности, глобальной угрозы для человечества он пока не представляет, сказал НСН Александр Дворянский.
Используемая модель искусственного интеллекта должна находиться в закрытом контуре, на территории и на мощностях компании, это позволит избежать утечки данных в интернет. Об этом НСН заявил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.
Американский бизнесмен Билл Гейтс считает, что технологические компании в стремлении заработать специально преуменьшают риски, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил в интервью газете The New York Times. По его словам, в частных разговорах специалисты выражают серьезную обеспокоенность развитием нейросетей, но скрывают это, чтобы привлечь дополнительные инвестиции. Дворянский отметил, что пока рисками, связанными с использованием ИИ, можно успешно управлять.
«ИИ достаточно хорошо укоренился в нашей жизни. Если все правильно делать, пока рисками можно вполне успешно управлять, при условии, что модель ИИ находится в вашей компании, на вашей территории, на ваших мощностях, в закрытом контуре. Данные могут в нее входить, но из нее не выходят. В этом случае данные по большей части находятся в безопасности. Но многие компании пользуются сторонними сервисами, направляют туда не простые базовые вопросы, а поручают им создание презентаций, документов, отправляют туда реальные данные, которые непонятно где хранятся, в какой стране, в какой юрисдикции. Пользователь, как правило, сам виноват в том, что его данные утекают в интернет, в случае с компаниями то же самое. По сути, искусственный интеллект — это очень большой компьютер, который очень быстро выполняет огромный набор функций. Пока он работает в основном с рутинными процедурами, но продолжает развиваться», — сказал Дворянский.
Собеседник НСН добавил, что пока нейросети нельзя назвать глобальной угрозой для человечества.
«Нейросеть может заниматься взломом только по каким-то известным уязвимостям. Но сейчас любую задачу нейросети дает человек, результат принимает тоже человек. Какой-то самостоятельности у нее пока нет, так что пока можно не переживать насчет каких-то глобальных угроз. Уделять внимание безопасности, конечно, необходимо, но, повторюсь, пока ИИ не является какой-то чудовищной угрозой», — подчеркнул он.
Ранее Дворянский заявил, что любые данные, которые пользователь вводит в чат-боты, могут стать общедоступными, поэтому персональную информацию и цифры лучше не загружать.
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