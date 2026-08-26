Используемая модель искусственного интеллекта должна находиться в закрытом контуре, на территории и на мощностях компании, это позволит избежать утечки данных в интернет. Об этом НСН заявил эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

Американский бизнесмен Билл Гейтс считает, что технологические компании в стремлении заработать специально преуменьшают риски, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он заявил в интервью газете The New York Times. По его словам, в частных разговорах специалисты выражают серьезную обеспокоенность развитием нейросетей, но скрывают это, чтобы привлечь дополнительные инвестиции. Дворянский отметил, что пока рисками, связанными с использованием ИИ, можно успешно управлять.