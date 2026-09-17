По его словам, это сотрудничество не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон.

Он раскритиковал утверждённый Палатой представителей Конгресса США закон о так называемых «адских санкциях» в отношении России, указав, что Пекин последовательно выступает против экстерриториальной юрисдикции

«Которая не имеет оснований в международном праве и не санкционирована Советом безопасности ООН», — заключил китайский дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение закона о так называемых «адских санкциях» в отношении нефтегазового экспорта России - это недружественное действие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

