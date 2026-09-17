Китай раскритиковал законопроект об «адских санкциях» против России
Китай всегда осуществлял нормальное торгово-экономическое сотрудничество со странами всего мира на основе равенства и взаимной выгоды. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
По его словам, это сотрудничество не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон.
Он раскритиковал утверждённый Палатой представителей Конгресса США закон о так называемых «адских санкциях» в отношении России, указав, что Пекин последовательно выступает против экстерриториальной юрисдикции
«Которая не имеет оснований в международном праве и не санкционирована Советом безопасности ООН», — заключил китайский дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение закона о так называемых «адских санкциях» в отношении нефтегазового экспорта России - это недружественное действие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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