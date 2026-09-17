Китай раскритиковал законопроект об «адских санкциях» против России

Китай всегда осуществлял нормальное торгово-экономическое сотрудничество со странами всего мира на основе равенства и взаимной выгоды. Как пишет RT, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Потеряем Китай? Что грозит России после закона США об «адских санкциях»

По его словам, это сотрудничество не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон.

Он раскритиковал утверждённый Палатой представителей Конгресса США закон о так называемых «адских санкциях» в отношении России, указав, что Пекин последовательно выступает против экстерриториальной юрисдикции

«Которая не имеет оснований в международном праве и не санкционирована Советом безопасности ООН», — заключил китайский дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждение закона о так называемых «адских санкциях» в отношении нефтегазового экспорта России - это недружественное действие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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