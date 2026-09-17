Месси выиграл 49‑й трофей в карьере
Аргентинский футболист Лионель Месси обновил мировой рекорд по количеству командных титулов в футболе.
Как пишет RT, клуб «Интер Майами» обыграл ФК «Крус Асуль» со счётом 2:0 и стал обладателем Кубка Кампеонес, который разыгрывается между победителем американской MLS и мексиканской Лиги МХ. Один из мячей забил аргентинец.
Отмечается, что Кубок Кампеонес стал 49-м трофеем в карьере Месси. Кроме того, гол в ворота «Крус Асуль» - это 100-й мяч аргентинского футболиста в составе «Интер Майами».
Ранее президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа заявил, что Месси согласился сыграть против сборной Бенина. Игра, которая состоится 6 октября, станет для футболиста прощальной в составе национальной команды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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